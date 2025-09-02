¿Sabe algo? La IA nos explica qué celebridades podrían ganar La Granja VIP y por qué: ¡sorprendente!

La Granja VIP no es un reto fácil ; sin embargo, la inteligencia artificial consideró que estas celebridades tienen talentos especiales que podrían servirles al momento de enfrentarse al trabajo duro de campo y a las inesperadas dinámicas que muy pronto verás por la señal de Azteca Uno.

¿Quiénes podrían ganar en La Granja VIP, según la inteligencia artificial?

Justo ayer lunes 01 de septiembre, te contamos cuáles eran las celebridades que, según la inteligencia artificial, suenan más fuerte para integrarse a La Granja VIP ; ahora, le preguntamos a la herramienta de Meta cuáles posibles granjeros podrían llegar a la final y estos fueron algunos de los resultados más llamativos basados en el algoritmo de la herramienta:

URIEL ESTRADA: Este popular conductor de “Al Extremo” ya tiene mucha experiencia en retos fuertes y situaciones de impacto , por lo que de integrarse a La Granja VIP podría sorprendernos a todos con su victoria en la gran final... ¿te gustaría?

CARLOS QUIRARTE: Una de las actividades fundamentales de La Granja VIP es cocinar y cultivar tu propia comida, algo que seguramente no será problema para el finalista de "MasterChef Celebrity" que... ¡quién sabe! Tal vez se anime a formar parte de la lista de los granjeros.

LINET PUENTE: Ya la viste en “ Ventaneando ” y probablemente la veas en La Granja VIP ... o eso se comenzó a especular en redes sociales desde hace varios días: nada está confirmado, pero la IA consideró que la experiencia de la periodista en situaciones bajo presión podría ayudarle.

SABRINA SABROK: La modelo y presentadora de televisión de origen argentino tiene mucha experiencia, es carismática y sabe cómo darle sabroso al chisme para ganarse al público, lo que podría ayudarla al momento de las votaciones.

¿Habrá influencers en La Granja VIP?

La lista completa de granjeros no se confirma aún, pero lo que sí es un hecho es que los fans del chisme ya comenzaron a “frotarse las manos” con algunas peticiones que llaman mucho la atención, sobre todo porque pidieron que influencers como Kunno y Yeri Mua dejen a un lado las comodidades para convertirse en personas rudas que atienden vacas y cerditos... ¡increíble!