¡Karma! El Patrón confesó que fue infiel y lo pagó muy caro después: “Fue un demonio, un ser maléfico”

En La Granja VIP no todo son pruebas físicas ni estrategias, pues también hay espacio para las confesiones personales que dejan al descubierto el lado más humano de los granjeros. Esta vez fue El Patrón quien abrió su corazón y compartió un recuerdo doloroso de su pasado amoroso que aún lo sigue marcando.

¿Qué confesó El Patrón sobre su relación con Ángela?

Durante una charla profunda con algunos compañeros, El Patrón reveló que en su juventud no fue un hombre fiel. Admitió que su actitud causó mucho sufrimiento a Ángela, su exesposa y una mujer muy importante en su vida, así como la madre de sus hijos. Aceptó que su falta de compromiso y sinceridad la hicieron llorar más de una vez, algo que hoy considera uno de sus errores más grandes.

Reconoció que, como muchos hombres, tardó en madurar emocionalmente. Y aunque en su momento no lo entendía, con el tiempo llegó la reflexión. Según contó, fue hasta que vivió una relación posterior, con una persona que lo trató con frialdad y le fue infiel, que comprendió lo que había provocado él mismo en el pasado.

Mis granjeros han contado cómo les ha ido en el amor. ❤️‍🩹 #LaGranjaVIP

¿Cómo fue la experiencia que cambió a El Patrón?

El Patrón experimentó una dolorosa lección con la pareja que llegó después de Ángela. La describió como una persona destructiva, con la que vivió momentos tan duros que terminaron por quebrarlo emocionalmente. Dijo que fue como estar atrapado en una pesadilla, al punto de encerrarse en un clóset, roto por el dolor y la traición.

En ese momento de quiebre, mientras estaba en el suelo enfrentando lo que él mismo había generado en otra época, llegó la verdadera lección. Ahí, en soledad, entendió el impacto de sus errores pasados y juró no volver a fallar nunca más a alguien que lo amara con sinceridad.

Las palabras de El Patrón en La Granja VIP dejaron a todos reflexionando. Más allá del juego, lo vivido en el pasado sigue presente y, en su caso, lo ha llevado a cambiar por completo su forma de ver el amor y el compromiso.