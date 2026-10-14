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La Granja VIP 24/7
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Pablo Montero RECHAZA a Natalia Alcocer en La Granja VIP y Manelyk lo pone en evidencia (VIDEO)

Las actitudes de Pablo confunden mucho a Natalia, pero nunca se esperó que le haría un desaire en La Granja VIP y no le quedó más que disimular su molestia.

La historia de Pablo Montero y Natalia Alcocer sigue sin definirse, pues mientras ellos dicen que son amigos, cuando están a solas en La Granja VIP se portan cariñosos y recuerdan la relación que tuvieron hace 20 años. Sin embargo, parece que el cantante poco a poco podría estar perdiendo el interés y lo demostró al despreciar el desayuno que “La Vikinga” le preparó con mucha emoción, pero terminó olvidado en el horno hasta que Manelyk lo encontró.

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