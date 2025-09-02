Junto a Adal Ramones, Alex Garza será co-conductora de La Granja VIP México

Esta edición de La Granja VIP México ha llegado con todo y cuando decimos “todo” es ¡TODO!, pues de manera exclusiva, TV Azteca ha confirmado que la co-conductora de este increíble proyecto será Alex Garza.

Originaria de Monterrey, Alex inició su fructífera carrera en TV Azteca en el reality de La Academia donde logró quedar en 6to lugar en la edición del año 2008.

El trabajo de Alex Garza la valida como una estrella

Esto solo marcó su comienzo dentro del mundo del espectáculo pues ha participado en telenovelas como “Corazón en condominio” (2013), donde interpretó a Yolanda; “UEPA! Un escenario para amar (2015)” dando vida a Tita y como Leticia Bravo en “Guerra de ídolos 2017”.

En el año 2014 fue la ganadora del reality de TV Azteca “Soy tu doble”, donde nos dejó grandes actuaciones demostrando sus dotes artísticos, mismos que la han hecho destacar a lo largo de los años.

En el 2017 condujo por cinco años el programa “Corazón Grupero”, donde cosechó millones de fans, hasta que en 2022 se unió al equipo de “Al Extremo”, donde también ha tenido un gran paso.

Alex Garza se suma a Adal Ramones con quien tomará las riendas de La Granja VIP México 2025

Al igual que tú estamos emocionados y al tanto de cada noticia oficial que sale de este gran programa, pues día con día las expectativas crecen y una vez que se ha confirmado la mancuerna entre el entrañable Adal Ramones y la estrella Alex Garza, no podemos hacer nada más que esperar a que termine la cuenta regresiva y adentrarnos en este reality.

Este increíble formato llegará a la televisión nacional para refrescar los reality shows y estamos seguros de que no querrás despegarte del televisor (o la app) con tal de ver lo que pasará en aquel lugar.

Día con día Alex y Adal nos llevarán de la mano lo que pasa en La Granja, donde por 10 semanas seguiremos a las celebridades más picantes de todo México, teniendo un programa único y real, pues podremos ver lados poco conocidos de estos.

