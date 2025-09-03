¡Furor! Las reacciones que dejó la revelación de Alex Garza y Kristal Silva como parte de La Granja VIP

Alex Garza y Kristal Silva fueron destapadas en el programa Venga la Alegría como co-conductoras del nuevo reality show La Granja VIP y de inmediato los internautas expresaron su emoción por verlas trabajar al lado de Adal Ramones... ¡con ellas, el chismecito será muy divertido!

¿Cómo reaccionaron las redes a la presentación de Alex Garza y Kristal Silva para La Granja VIP?

Ambas presentadoras se convirtieron en un auténtico referente de los programas Al Extremo y Venga la Alegría, por lo que este nuevo reto con sabor campestre seguramente se convertirá en todo un hitazo con ellas al frente, sobre todo por su experiencia, carisma y conexión con la audiencia en redes sociales.

Los fans de TV Azteca se convirtieron en el mejor “juez” a lo largo de este martes 02 de septiembre del 2025 y, a través de la caja de comentarios, se hicieron presentes con toda clase de reacciones para demostrar que La Granja VIP contará con dos talentos ¡adorados! por la audiencia.

INSTAGRAM/vengalaalegria Los comentarios de Instagram se llenaron de felicitaciones y tiernos emojis: ¡qué emoción!

En el caso de Alex Garza, además de los comentarios de sus fans el programa Al Extremo y Mallezaa, quien será host digital de La Granja VIP , la felicitaron con caritas sonrientes para expresar su alegría.

Kristal Silva, por su parte, se entusiasmó tanto con las muestras de cariño que escribió un emotivo comentario de agradecimiento en el post de Venga la Alegría: “Los adoroooo, Gracias VLA, fue muy lindo presentarme en mi casita”, expresó la carismática presentadora.

¿Cómo les va a Alex Garza y Kristal Silva en sus redes?

Tanto Alex Garza como Kristal Silva tienen una presencia muy fuerte en redes sociales que, sin duda alguna, se incrementará con el estreno de La Granja VIP: b, por ejemplo, tiene 994 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que en TikTok tiene 564.7 mil seguidores a quienes consiente con videos de su día a día en Al Extremo.

Kristal Silva, por otro lado, cuenta con ¡1.9 millones! de seguidores en Instagram, su plataforma más fuerte; en TikTok, por otro lado, tiene actualmente 1.1 millones de fans a quienes consiente con divertidos videos de trends, sus looks y su día a día en TV Azteca.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP?

¡Únete a Alex Garza y Kristal Silva en esta nueva aventura y no te pierdas el arranque de La Granja VIP confirmado para este domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca Uno! La diversión y el chisme están asegurados con ellas.