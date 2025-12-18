La Granja VIP: El querido GRANJERO que pintaba para ser CAMPEÓN, pero no llegó a la GRAN FINAL

Este es el querido Granjero que pintaba para ser campeón, pero no llegó a la Gran Final de La Granja VIP . El reality show más visto de todo México tendrá su último capítulo el domingo 21 de diciembre en punto de las 20:00 horas y terminará en punto de las 23:00 horas; en este lapso sabremos quién será el ganador.

Los participantes que quedan en La Granja VIP son: Alfredo Adame, Alberto del Río el Patrón, Eleazar Gómez, Kim Shantal, César Doroteo, La Bea y Eleazar, sin embargo, uno de ellos será eliminado el viernes y otro salvado, no te puedes perder el programa en punto de las 21:00 horas la cual será transmitida a través de Azteca Uno.

¿Quién es el querido que pintaba para ser campeón pero no llegó a la final de La Granja VIP?

Jawy Méndez es el querido granjero que pintaba para ser el campeón de La Granja VIP , pero, no pudo llegar a la Gran Final. Este conductor fue el cuarto eliminado de esta primera temporada de dicho reality show. Muchos pensaron que podría llegar a la última instancia, sin embargo, las cosas no se dieron y para muchos de sus seguidores, el influencer y conductor era de los más apoyados.

¿Quiénes son los últimos nominados previo a la Gran Final de La Granja VIP?

Los participantes que corren peligro de no llegar a la Gran Final de La Granja VIP son: La Bea, Eleazar Gómez, Alberto del Río y César Doroteo. Debemos recordar que, Sergio Adame y Teo se midieron en un duelo donde Golden Boy salió con la victoria y se convirtió en el segundo finalista de este programa.

¿Quién es Jawy Méndez?

El nombre real de este influencer es Luis Alejandro Méndez que se ha dedicado a participar en distintos reality show. Sin embargo saltó a la fama en el 2014 cuando estuvo en un programa de televisión de paga, pero también se le recuerda por haber participado en la sétima temporada Exatlón México, proyecto que actualmente está transmitiendo su novena edición; donde dio la sorpresa y demostró tener un excelente nivel; también ha incursionado en el deporte de Artes Marciales Mixtas, donde ya cuenta con varias peleas en su historial, así mismo, ha conducido varios programas de TV Azteca, y donde es muy recordado fue cuando estuvo a lado de Ferka y Rey Grupero en Venga la Alegría Fin de Semana.