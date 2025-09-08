¿Los cerdos son tan sucios como se dice? ¡Esto les espera a las celebridades de La Granja VIP!

Aunque La Granja VIP todavía no comienza , tanto los fans como nuestros críticos ya comenzaron a especular sobre las pruebas a las que se tendrían que enfrentar las celebridades todos los días, y una de las opciones que más causó furor viral fue la posibilidad de ver cómo cuidan a uno o más cerditos... ¡tal vez ocurra, tal vez no, pero en lo que el misterio se revela te compartimos algunas curiosidades de estos amigos de 4 patas!

¡Los pollitos de La Granja VIP llegaron a Venga La Alegría! [VIDEO] Te invitamos a que nos comentes en redes sociales, qué nombre le pondrías a los pollitos de Venga La Alegría.

¿Por qué los puerquitos aman el lodo, son realmente sucios?

Aunque los cerditos causan mucha ternura con sus ojos expresivos y su piel generalmente rosita, estos animales están rodeados de mitos que hacen que mucha gente los vea de una manera injusta; por ejemplo, el blog World Animal Protection aclaró que la suciedad no forma parte de ellos como se cree.

¡LOS PUERQUITOS SON MUY LIMPIOS!

Aunque no lo creas, los cerditos son muy limpios y alegres, pero lamentablemente en ocasiones viven en corrales muy chiquitos que no son limpiados con regularidad y de ahí viene la confusión: de acuerdo con World Animal Protection, los puerquitos aman el agua y además no hacen del baño en el mismo lugar donde comen y duermen a menos de que el espacio los obligue a eso.

EL LODO PROTEGE A LOS CERDITOS

Una de las razones por la que vemos a los cerdos revolcarse en el lodo con gusto es porque ellos, a diferencia de nosotros, no pueden sudar y el fango húmedo los ayuda a refrescarse en tiempos de mucho calor, además de que el lodo protege su piel de los rayos del sol... ¡recuerda que ellos no tienen plumas o pelo que los cubra!

¡SON SÚPER INTELIGENTES!

Una de las razones por las que la gente elige a los puerquitos como mascotas domésticas es su increíble inteligencia: está comprobado que reconocen su nombre, atienden indicaciones, recuerdan el camino a su casa y además su memoria es extraordinaria, por lo que si una celebridad los trata bien ellos la recordarán de inmediato, ¡a lo mejor hasta se hacen amigos!

SÍ COMEN DE TODO

Uno de los mitos de los puerquitos que World Animal Protection comprobó es que estos animalitos no son nada delicados con la comida: al ser especies omnívoras, los cerdos no le “hacen el feo” a nada ya que aunque por lo general les encanta la hierba, la fruta y las semillas, son capaces de ingerir hasta reptiles chiquitos si la situación lo amerita.

¿Qué pasará con los animalitos de La Granja VIP?

Muchas personas se preocuparon mucho al saber que en La Granja VIP sí habrá animalitos de verdad que aparecerán ante las cámaras ya que esto podría estresarlos o afectar su bienestar; ¡sin embargo, no hay nada que temer al respecto!

Mallezaa, nuestra host digital, adelantó en un video en vivo con los críticos Ferka y Rey Grupero que todos los animales que formen parte de La Granja VIP serán atendidos por un veterinario y estarán muy consentidos en todo momento, por lo que el maltrato no será parte de este reality en donde lo único que está garantizado es el chisme, la diversión y los retos extremos.

¡No te pierdas el estreno de La Granja VIP este domingo 12 de octubre del 2025 a través de Azteca UNO! Estamos seguros de que este reality lleno de pruebas y sorpresas se convertirá en tu favorito.