La Isla 2023: Carlos Trejo reveló que ha visto a famosos muertos

Los días siguen pasando en La Isla: Desafío en Turquía, donde todos los desafiantes han pasado por momentos muy complicados, ya que sus habilidades han sido puestas a prueba en más de una ocasión.

Sin embargo, tienen momentos en donde la rivalidad se queda en los juegos, por lo que viven situaciones agradables, en las que comparten algunas de las experiencias que han tenido a lo largo de sus carreras.

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¿Qué famosos ha conocido Carlos Trejo con sus habilidades?

En una de esas conversaciones, Carlos Trejo reconoció que tiene una profesión fuera de lo normal, la cual sorprende a muchas personas.

Mi profesión, obviamente es rara y fue muy sorpresivo, porque de repente llegas a cualquier reunión y, es el médico, doctor y abogado, el Cazafantasmas y te quedas así ‘de qué me estás hablando’

Dentro de las experiencia que compartió con sus compañeros, Carlos Trejo reveló que conoció a varias personas famosas, pero ya cuando formaban parte del otro mundo.

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