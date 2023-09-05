La Isla 2023: ¿Quién es la nueva integrante del equipo verde?

La primera semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía estuvo llena de sorpresas, momentos bastante polémicos y situaciones muy alegres, tal fue el caso de Natalia Valenzuela, quien durante las pruebas en las que estuvo en la competencia lo había hecho muy bien.

Sin embargo, tuvo que despedirse de sus compañeros, ya que recibió la hermosa noticia de que está esperando a su segundo hijo, lo que dejó a los verdes con un desafiante menos y en ligera desventaja con el resto de los equipos.

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¿Quién es el nuevo desafiante de La Isla: Desafío en Turquía?

Luego de varios días de estar compitiendo en La Isla: Desafío en Turquía con un integrante menos, la noche de este lunes el equipo de los verdes recibió con los brazos abiertos a Gala Montes.

La talentosa actriz, es quien aceptó el reto de ser una desafiante y poner a prueba todas su habilidades en Turquía, donde va a vivir situaciones extremas con sus compañeros.

Todo parece indicar que la llegada de Gala Montes ha sido muy buena para los verdes, ya que luego de tener una semana complicada en playa media, ahora van a estar en playa alta, donde podrán tener un mejor descanso para afrontar los retos de la semana.

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Sin duda, la segunda semana dentro de La Isla: Desafío en Turquía, va a ser mucho más desafiante que la anterior, por lo que todos deben estar preparados para los castigos y premios que van a estar en disputa.

