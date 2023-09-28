La Isla 2023: César y Brenda no quieren estar en otro equipo con Julieta

La próxima semana, las cosas van a cambiar de forma radical dentro de La Isla: Desafío en Turquía, ya que el equipo de los naranjas va a dejar de existir, pues no lograron ganar ninguno de los emblemas que estuvieron en disputa.

Sin duda, es un momento muy doloroso para los desafiantes, quienes tendrán que adaptarse a sus nuevos compañeros, aunque César y Brenda, tienen muy claro que no quieren volver a tener a Julieta de compañera.

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¿Por qué César y Brenda no quieren estar con Julieta en otro equipo?

Todos los naranjas, están pasando por un momento de duelo, pero César y Brenda ya tienen la mente en los próximos pasos a seguir, en los cuales no quieren estar con Julieta.

No sé qué vaya a pasar, lo ideal sería que no se fuera nadie del naranja y de cierta manera continuar, pues todos

¿Te imaginas qué te toque en mi equipo con ella otra vez? Imagínate que el panorama sea, en los verdes con ella, pues pensando cómo sería el peor panorama y el peor panorama, es que me toque con los verdes y con Julieta, es lo que no quiero que pase

Por su parte, César ha puesto atención a la actitud que ha tenido Julieta, pues ya no ha tenido tanto acercamiento con los integrantes del equipo verde, lo que podría ser parte de una estrategia.

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A mí lo que me dio mucha curiosidad, es que todas las semanas que estuvo de ‘Ay, los verdes son mis mejores amigos’ esta semana no ha estado diciendo que ella no podría estar con los rebeldes, que no soportaría por su manera de liderar

Sin embargo, será hasta la siguiente semana cuando se defina el futuro de los integrantes del equipo naranja.