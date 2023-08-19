La Isla 2023: Ellos son los tres nuevos participantes del reality de Azteca UNO

El estreno de La Isla: Desafío en Turquía está por llegar a la pantalla de Azteca UNO, por ello se han ido confirmando poco a poco los nombres de los participantes que buscarán convertirse en el absoluto ganador.

Recordemos que este reality show se ganó el respeto y cariño de México desde su debut, por lo que su regreso es lo más esperado por los fans que inmediatamente han expresado su apoyo por quienes creen que serán los más fuertes.

¿Quiénes son los últimos participantes confirmados para La Isla 2023?

Los últimos participantes que fueron confirmados para ser parte de La Isla 2023, son: Betsabe Montaño, Irving Peña y Alexia García. Ellos prometen dar todo de sí para ser los rivales a vencer en la competencia.

¿Quiénes son TODOS los participantes de La Isla 2023?

Hasta el momento, ellos son los participantes anunciados para La Isla 2023, que sin duda no te puedes perder por la pantalla de Azteca UNO.

Andrés Tejeda, Federico David del Guzmán, Julieta Grajales, Gamaliel Sánchez, Ana Barrera, Carlos Trejo, Brenda Zambrano, Jackie Nava, Anahi Izali, César Doroteo, Armando Araiza y los antes mencionados.

¿Cuándo inicia La Isla 2023?

La nueva temporada del reality show se estrenará el próximo lunes 28 de agosto, por medio de la señal de Azteca UNO, en punto de las 20:30 horas.