¿Cómo puedo participar en el casting de La Isla: Desafío en Turquía?

La Isla: Desafío en Turquía quiere que tú seas uno de los participantes que nos llevarán al límite, y te invita a asistir a participar en su casting digital y tener la posibilidad de vivir la aventura del reality show de destreza más extremo de la televisión mexicana.

En cada nueva temporada de La Isla: Desafío en Turquía, Alejandro Lukini nos muestra las emocionantes hazañas que los participantes vivirán para ganar los juegos, obtener recompensas y seguir avanzando en la competencia.

¿Qué esperas? Si quieres participar en esta nueva temporada, da clic aquí y realiza el casting digital.

¿Quieres vivir esta aventura extrema? Te decimos cuáles son los requisitos para asistir al casting de La Isla: Desafío en Turquía:

Si quieres participar, debes ser mayor de 18 años, residir en la República Mexicana, asistir a cualquiera de nuestros castings y demostrar tu gran potencial como participante. Recuerda asistir al casting nacional con ropa y tenis deportivos.

Da clic aquí y participa en nuestro casting digital.