La Palabra Secreta: ¿Cuándo se estrena el programa de concursos en Azteca UNO?

Una nueva temporada de “La Palabra Secreta” está por llegar a nuestra pantalla de Azteca UNO. Anteriormente era conocida como “Password”; sin embargo, este 2023 está de regreso con nuevo formato y no te lo puedes perder.

¿Cómo puedes ser parte de La Palabra Secreta? Si eres mayor de edad, esta es tu oportunidad, así que inscríbete a través de la app de TV Azteca En VIVO y forma parte de esta increíble experiencia, donde podrás ganar hasta medio millón de pesos.

Te puede interesar: ¿Estás listo para adivinar La Palabra Secreta? Próximamente por Azteca UNO.

¿Quién será la conductora de La Palabra Secreta?

Como se reveló hace días, la flamante conductora de nuestro programa de concursos será Lolita Cortés, quien ha destacado en diversos programas de Azteca UNO, pero sobre todo en diversas generaciones de La Academia, donde ha sido directora y crítica.

También te puede interesar: Para poder participar en la nueva temporada de La Palabra Secreta, debes estar autenticado en este sitio.

Dolores Vanessa Cortés Jiménez es una famosa cantante y actriz de teatro y televisión que nació el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México. Ha destacado en obras como “Anita la huerfanita”, “Canto verde”, “José el soñador”, “Peter Pan”, “La Bella y la Bestia”, “El fantasma de la ópera”, “Fiebre de sábado por la noche”, “Pinocho”, entre otras, por lo que es considerada una de las mejores actrices de teatro en la actualidad.

¿De qué va a tratar La Palabra Secreta?

Dentro de La Palabra Secreta vamos a tener dos equipos que van a estar conformados por un concursante y un famoso, quien le ayudará a encontrar la palabra que lo hará ganar. Para ello tendrán que hacer uso de las pistas.

Te puede interesar: ¿De qué trata La Palabra Secreta y cuánto puedes ganar?

¿Cuál es el premio?

Los ganadores de La Palabra Secreta se pueden llevar hasta medio millón de pesos y para poder participar deben ser mayores de edad, residir en México y, por supuesto, tener gran habilidad mental.

¿Cuándo y dónde ver La Palabra Secreta?

Nuestra querida conductora reveló recientemente que La Palabra Secreta llegará a la pantalla de Azteca UNO próximamente y tendrá una duración de una hora. Así mismo, reveló que serán 2 artistas invitados por programa y que la nueva temporada tendrá una duración de 10 meses (40 programas).