¿Estás listo para adivinar La Palabra Secreta? Próximamente por Azteca UNO.

Un nuevo programa está por llegar a nuestra señal de Azteca UNO, nos referimos a “La Palabra Secreta”, anteriormente conocido como “Password”, que regresa este 2023 pero renovado.

¿Cómo participar en “La Palabra Secreta”?

Si eres mayor de edad, esta es tu oportunidad, no lo pienses ni un segundo e inscríbete a través de la app de TV Azteca en vivo y forma parte de esta increíble experiencia, en donde podrás ganar hasta medio millón de pesos.

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¿Quién es la conductora de “La Palabra Secreta”? La flamante conducta de “La Palabra Secreta” es Lolita Cortés, quien ha destacado como crítica en diversas generaciones de La Academia, pero eso no es todo, también ha tenido presencia en otros programas de TV Azteca.

¿Quién es Lolita Cortés y cuál es su trayectoria?

Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida como Lolita Cortés, es una famosa cantante y actriz de teatro y televisión. En los últimos años ha destacado como crítica en La Academia.

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Nació el 23 de octubre de 1970 en la Ciudad de México y actualmente es considerada una de las mejores actrices de teatro en el país. Es hija de Ricardo Cortés y Dolores Jiménez, además es sobrina del cantante y compositor José Alfredo Jiménez.

Ha brillado con luz propia en obras como “Anita la huerfanita”, “Canto verde”, “José el soñador”, “Peter Pan”, “La Bella y la Bestia”, “El fantasma de la ópera”, “Fiebre de sábado por la noche”, “Pinocho”, entre muchas otras, por lo que es considerada una de las actrices de teatro más destacadas en la actualidad.

¿Cuándo y dónde ver “La Palabra Secreta”?

Muy pronto por la señal de Azteca UNO, mantente al pendiente de nuestra programación y plataformas digitales.

