¿De qué trata La Palabra Secreta y cuánto puedes ganar?

Es momento de pasar un rato muy divertido, poner a prueba tus habilidades y tener la posibilidad de ganar una suma importante de dinero, todo lo que tienes que hacer es inscribirte en La Palabra Secreta: Password.

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Con este exitoso programa de concursos, reafirmamos nuestro compromiso de llevar entretenimiento de calidad a los millones de hogares mexicanos que desde hace años sintonizan la señal de Azteca UNO.

¿Quién va a ser la conductora de La Palabra Secreta: Password?

La conducción del emocionante programa de concursos va a estar a cargo de nuestra querida y talentosa Lolita Cortés, quien va a dirigir a los dos equipos que van a buscar el premio monetario que se va a poner en juego en La Palabra Secreta: Password.

¿De qué va a tratar La Palabra Secreta: Password?

Dentro de La Palabra Secreta: Password, vamos a tener dos equipos que van a estar formados por un concursante y un famoso, quien le va a ayudar a encontrar una palabra que los va a hacer ganar. Para ello tendrán que ir usando las pistas de una sola letra que van a tener.

Durante el programa, los participantes van a tener la oportunidad de cambiar de famoso, para que puedan jugar y convivir con diferentes personalidades que los ayuden a llegar a su objetivo.

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¿Cuál es el premio y los requisitos para ganar La Palabra Secreta: Password?

Los ganadores del premio en La Palabra Secreta: Password se van a llevar hasta medio millón de pesos y para poder participar solo debes ser mayor de 18 años, residente de la República Mexicana y, por supuesto, tener gran agilidad mental y ser bueno para los juegos de ingenio.

