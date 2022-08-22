Lolita Cortés habla del momento más complicado de su vida.
Lolita Cortés reveló los problemas que pasó hace unos años para superar el momento más complicado de su vida y que muy pronto va a ser abuela nuevamente.
Pocas veces Lolita Cortés habla del difícil momento en el que perdió un bebé, vivencia que la marcó por completo al grado de querer quitarse la vida.
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"Dejé de preguntar por qué me estaba volviendo loca, sí gracias a mi familia porque estuve a punto de decidir acabar con la mía porque no podía más del dolor", dijo.
Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescato, mi hermana y mis hijos me rescataron, sin ellos no sé qué habría sido y estaba platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte
Actualmente, Lola tiene una familia muy unida, sus dos hijos Mariano y Dariana, le dan la fuerza necesaria para salir adelante.
Valoro la vida, valoro mis compañeros, valoro mi voz que por un momento cuando vino la cirugía de cuerdas vocales, dije: ‘Bueno, igual y ya no puedo volver a cantar’ y después cuando vino la cirugía de cervicales que entran por enfrente, tú sabes, te hacen firmar, tú sabes que puedes perder la voz porque entran por enfrente y tienen que hacer a un lado las cuerdas, se puede perder la voz. Entonces, tienes que agradecer por todo
Lola Cortés va a ser abuela por segunda ocasión.
La cantante comparte muy feliz que está ansiosa de convertirse en abuela por segunda vez, en esta ocasión el bebé será una niña.
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Estamos muy contentas, va a ser una niña, o sea sí lo podemos creer y tenemos que agradecerle mucho a la vida, a Dios padre, llegó de sorpresa porque se estaba planeando la boda, teníamos la mente puesta en otro lugar y fue de ‘¡Que!’ Así que Valentín fue el primero que lo supo, mi nieto dijo ‘Viene una niña’. Todo mundo dijo que este niño está loco y no, canijo Valentino, es tremendo, estamos muy contentos