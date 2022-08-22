Lolita Cortés habla del momento más complicado de su vida.

Pocas veces Lolita Cortés habla del difícil momento en el que perdió un bebé, vivencia que la marcó por completo al grado de querer quitarse la vida.

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"Dejé de preguntar por qué me estaba volviendo loca, sí gracias a mi familia porque estuve a punto de decidir acabar con la mía porque no podía más del dolor", dijo.

Jamás había vivido un dolor tan grande y mi familia me rescato, mi hermana y mis hijos me rescataron, sin ellos no sé qué habría sido y estaba platicando mucho conmigo y haciendo las paces con la muerte

Actualmente, Lola tiene una familia muy unida, sus dos hijos Mariano y Dariana, le dan la fuerza necesaria para salir adelante.

Valoro la vida, valoro mis compañeros, valoro mi voz que por un momento cuando vino la cirugía de cuerdas vocales, dije: ‘Bueno, igual y ya no puedo volver a cantar’ y después cuando vino la cirugía de cervicales que entran por enfrente, tú sabes, te hacen firmar, tú sabes que puedes perder la voz porque entran por enfrente y tienen que hacer a un lado las cuerdas, se puede perder la voz. Entonces, tienes que agradecer por todo

Lola Cortés va a ser abuela por segunda ocasión.

La cantante comparte muy feliz que está ansiosa de convertirse en abuela por segunda vez, en esta ocasión el bebé será una niña.

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