Adivina a quién le pertenece el chisme con las famosas de La Granja VIP

El Capi Pérez leyó una serie de anécdotas a Malleza para que adivinara si era una historia de la vida de Kristal Silva o de Alex Garza o de Kim Shantal. Cabe mencionar que las antes mencionadas formarán parte de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca, pero sólo la última como participante, mientras que las restantes serán conductoras.

