La Resolana | Emmanuel Cortes canta en vivo su éxito de “Amor”, poniendo a bailar al público y a los invitados de lujo
¡Súbele a la música! Emmanuel Cortes forma parte de los invitados de lujo de La Resolana y canta su éxito de “Amor”, una gran oportunidad para bailar
¡Cerrando con broche de oro en La Resolana! Además de dinámicas únicas, Emmanuel Cortes sorprende a todos al cantar su canción de “Amor”, encendiendo el ambiente y haciendo que todos bailen al ritmo de la melodía. Revive su gran interpretación junto a los demás invitados de lujo.