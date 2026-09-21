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En Vivo

La Resolana | Emmanuel Cortes canta en vivo su éxito de “Amor”, poniendo a bailar al público y a los invitados de lujo

¡Súbele a la música! Emmanuel Cortes forma parte de los invitados de lujo de La Resolana y canta su éxito de “Amor”, una gran oportunidad para bailar

¡Cerrando con broche de oro en La Resolana! Además de dinámicas únicas, Emmanuel Cortes sorprende a todos al cantar su canción de “Amor”, encendiendo el ambiente y haciendo que todos bailen al ritmo de la melodía. Revive su gran interpretación junto a los demás invitados de lujo.

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