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La Resolana | La Coreañera, César Doroteo, Romina Marcos y Emmanuel Cortes son los invitados de lujo del Capi Pérez

La Coreañera, César Doroteo, Romina Marcos y Emmanuel Cortes son los invitados de lujo en La Resolana para participar en múltiples dinámicas del Capi Pérez

La Resolana recibe a invitados de lujo, celebridades que van a ser puestos prueba a diversas dinámicas, haciendo que usen sus habilidades para superar al Capi Pérez, además de tener mucha diversión en el público. Si te lo perdiste, revive todo lo que pasó en el divertido programa.

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