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¡Eliminación, un nuevo Granjero y muchas sorpresas! Así se vivió el tercer Domingo de Gala de La Granja VIP

Esta noche se vivieron momentos llenos de adrenalina, tensión y muchas emociones debido a cada una de las sorpresas que se revelaron.

Este 20 de septiembre se dió a conocer que Pablo Montero es el sexto Granjero en ingresar al reality, María Karunna quedó eliminada y diversas tensiones se vivieron entre los Granjeros como el enfrentamiento entre Ivonne Montero y Julio Camejo e incluso Alfredo Adame y la esposa de Carlos Trejo.

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