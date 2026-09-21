¡Eliminación, un nuevo Granjero y muchas sorpresas! Así se vivió el tercer Domingo de Gala de La Granja VIP
Esta noche se vivieron momentos llenos de adrenalina, tensión y muchas emociones debido a cada una de las sorpresas que se revelaron.
Este 20 de septiembre se dió a conocer que Pablo Montero es el sexto Granjero en ingresar al reality, María Karunna quedó eliminada y diversas tensiones se vivieron entre los Granjeros como el enfrentamiento entre Ivonne Montero y Julio Camejo e incluso Alfredo Adame y la esposa de Carlos Trejo.