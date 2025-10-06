El Capi Pérez pone a prueba la puntería de Kim Shantal previo al inicio de La Granja VIP
Pese a que formará parte de la co-conducción, Alex Garza resultó ser quien mejor puntería posee en comparación a la influencer.
Crédito: TV Azteca
El Capi Pérez puso en jaque la visión de las invitadas en el Tiro al Blanco en una Granja... de la muerte pues tenían que disparar con pistolas de pintura a las imágenes de las otras, pero la triunfadora fue Alex Garza, quien formará parte de la co-conducción de La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que se estrenará el 12 de octubre.
Galerías y Notas Azteca UNO