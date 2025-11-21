El Taller de La Resolana | Agustín Fernández sorprende al hablar de amor, MasterChef y tradiciones argentinas

El taller de La Resolana estrenó nuevo jingle y arrancó con diversión pura cuando Osva, Ari y Tláloc recibieron a Agustín Fernández, quien respondió sin filtros a las preguntas más picosas de los fans, hablando desde el amor, confesando que lleva tanto sin una relación que ya “ni se acuerda”, hasta lo que busca en una chica, priorizando la conexión antes que el físico; también reveló que le encantaría competir en MasterChef, que prefiere una luz tenue antes que completa oscuridad o iluminación total, y que si pudiera traer una tradición argentina a México sería modificar un poco la carne asada.