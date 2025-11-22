Sergio Mayer Mori tiene misión DESGARRADORA en La Granja VIP: ¿podrá hacerle una canción a Mila?

Sergio Mayer Mori entró al entrevistadero de La Granja VIP para recibir una sorpresa doble: ¡la producción le devolvió su guitarra y, además, le encargó la delicada misión de componer una canción para su hija Mila como regalo de cumpleaños! ¿Podrá hacerlo?

¿Sergio Mayer Mori podrá componer una canción para Mila en La Granja VIP en dos días?

Ya es una tradición que, en fechas especiales, las celebridades de La Granja VIP entren al entrevistadero durante las galas para recibir sorpresas como regalos o breves videollamadas con sus seres queridos, por eso cuando Sergio Mayer Mori fue convocado por Adal Ramones el joven músico se ilusionó mucho.

En efecto, en el entrevistadero había un obsequio importante para Mayer Mori: ¡su querida guitarra!; lamentablemente, esta sorpresa llegó con una triste noticia porque le confirmaron al joven que no pudo ser posible organizar un enlace con su hija Mila para felicitarla por su cumpleaños como él quería.

"Sabemos, Sergio, cuánto amas a Mila, sé que hoy estabas esperando un mensaje, una videollamada o tal vez hasta la presencia de Mila, tu hija, porque hoy es su cumpleaños (…) tristemente, te informo que no fue posible tener a Mila aquí pero te quiero pedir algo: queremos de verdad que estos días uses todo tu talento para componerle una canción a Mila como regalo de su cumpleaños", explicó Adal Ramones.

El conductor de La Granja VIP le explicó a Sergio que la idea era que presentara la canción para Mila en la Gala de este domingo 23 de noviembre... ¿pero el joven podrá hacerlo en tan poco tiempo?

"Es posible pero es un tema en el que obviamente hay varios sentimientos aquí revueltos (…) le he escrito canciones a Mila, obviamente, pero siempre que lo hago es genuinamente... no quisiera hacer algo apresurado, pero espero sí poder tener algo", declaró Mori.

Sergio Mayer entró a la sala de La Granja VIP con su guitarra, una tarea difícil y un secreto para sus compañeros... ¿podrá hacer una canción para Mila este fin de semana?

