El Mayoral ya asignó el NUEVO PRESUPUESTO en La Granja VIP. ¿La peor semana de los granjeros?

¡Una semana intensa y difícil en La Granja VIP! Las tareas dentro de las instalaciones cada día son más complicadas, debido a que cada que hay un nuevo eliminado, otro granjero tiene que tomar nuevas responsabilidades y además, el cansancio se ha ido acumulando. En esta semana, Fabiola Campomanes y La Bea tuvieron la oportunidad de enfrentarse por el puesto de Capataz y Fabiola fue la victoriosa, así que asumió el papel con mucho gusto.

Evaluación del Mayoral. ¿Fabiola Campomanes fue buena Capataz?

¡Que cante el gallo! Nuestro querido Mayoral , "El tío Pepe", llegó hasta la gala del día de hoy para evaluar el desempeño de la Capataz, Fabiola Campomanes y de los granjeros. El Mayoral observó un arduo trabajo y revela que La Granja VIP ha prosperado en todo aspecto y destacó el trabajo de Fabiola, quien no quitó el dedo del renglón para que todo saliera en tiempo y forma.

Sin embargo, el Mayoral tuvo un pero, ya que los granjeros mostraron resistencia tras el liderazgo de Fabiola, y además, no se despertaron impuntuales, lo cual provocó que existiera un problema más, la impuntualidad.

¿Cuál es el presupuesto semanal en La Granja VIP?

Después de que el Mayoral analizara todos los aspectos fundamentales que hacen funcionar La Granja VIP, desde el desempeño del Capataz, hasta el cuidado de los animales, el Tío Pepe asignó un 90% del presupuesto a los granjeros, y comentó que la resistencia de ellos ante el liderazgo de Fabiola fue lo que hizo que no obtuvieran un 100%.

¡Importante! No todo es color de rosa; recordemos que existió una sanción en la semana, ya que Sergio Mayer Mori y La Bea tuvieron una falta, la cual les restó un 5% del nuevo presupuesto, por lo cual, en la próxima semana, los granjeros tendrán oficialmente el 85%. ¿Te parece justa la decisión del Mayoral?