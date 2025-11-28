El Taller de La Resolana | “Team Teo hasta la final”: Raúl Meneses revela jugadas clave y secretos del Muro en La Resolana

En una visita llena de risas y confesiones, Raúl Meneses se enfrentó a los retos del Taller de La Resolana junto a Ariadne, Osva y Tláloc, donde “Ponte los Calzones de la Muerte” marcó el tono caótico del programa, pero el verdadero fuego vino en El Chisme de La Granja VIP, donde sin filtros aseguró que es Team Teo, destacando el proceso “Zen” del concursante, su calma estratégica y la forma en que sabe exactamente qué puntos tocar dentro del reality. Además entre risas también recordó al personaje “Manela”, al que calificó de “robado”, y cerró hablando de Las Mamás Presentan. Dejando un programa lleno de chisme y risas.