La Resolana | El Capi Pérez hace las mejores parodias de los Rojos en Exatlón México, pero también hay un Therian en la producción, descubre quién es
La novena temporada de Exatlón México está en curso, y el Capi Pérez hace las mejores parodias de los participantes Rojos en La Resolana hoy 22 de febrero
La novena temporada de Exatlón México sigue su curso, y hoy domingo 22 de febrero de 2026, el Capi Pérez trajo las mejores parodias de los que ocurre en las playas del reality deportivo, especialmente con los Rojos, a quienes les pasa de todo. Además, sabías que La Resolana ya tiene a su propio Therian, descubre quién es.