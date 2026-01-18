La Resolana | El Capi Pérez llega con sus mejores parodias de lo que pasó en Exatlón México y nos revela por qué Mati Álvarez no dio su medalla transferible

inklusion logo Sitio accesible
La Resolana Con El Capi

La Resolana del Capi Pérez abre el programa de este domingo 18 de enero de 2026 con las mejores parodias, y ni Mati Álvarez se salva de las imitaciones de nuestro conductor. No sólo Terminator estuvo en estos videos, Adrián Leo y Mario Mono Osuna de igual forma fueron imitados.

