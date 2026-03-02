La Resolana |El Capi Pérez no dejó ir a sus invitados de lujo sin antes jugar la famosa actividad de: “Anécdotas de Chavas de la Muerte”

El actor Jerry Velázquez y las integrantes de Las Damitas Histeria estuvieron hoy domingo 1 de marzo de 2026 en el programa en vivo de La Resolana con el Capi Pérez y esto fue lo que jugaron gracias a nuestro querido conductor.

Te puede interesar: La Resolana | El Capi Pérez hizo que los conductores de Ventaneando participaran en un juego llamado: “Adivina quién es la Celebridad de la Muerte”

