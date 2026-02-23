inklusion logo Sitio accesible
La Resolana | El Capi Pérez tuvo a los conductores de Ventaneando y no te puedes perder los mejores momentos de Pedrito Sola, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente

El Capi Pérez tuvo a los mejores periodistas y conductores del mundo del espectáculo, hablamos de los integrantes de Ventaneando, quienes vivieron momentos de risa y diversión

La Resolana Con El Capi

Pedro Sola, Ricardo Manjarrez, Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente estuvieron hoy 22 de febrero de 2026 en el mejor programa de México, La Resolana. Los conductores de Ventaneando no se salvaron de las ocurrencias y juegos que les puso el Capi Pérez.

