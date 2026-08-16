“Es el destino": Daniela descubre las señales de que hoy saldrá de MasterChef 24/7 (VIDEO)
¿Será Daniela la cocinera que deje MasterChef 24/7 este domingo de eliminación?
Este domingo de eliminación las emociones están a flor de piel en MasterChef 24/7, pero, previo a la gala, Daniela Parra se detuvo un momento para mandar un mensaje a sus amigos y familiares y pedirles que vieran el programa juntos, por si le toca salir esta noche. Además, explicó que ha encontrado varias señales dentro del reality que la han hecho pensar que quizá es hora de volver a casa.