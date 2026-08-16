MasterChef 24/7 | Carmen y Julio se juegan la salvación en un reto dulce donde el caramelo será la clave

Carmen y Julio se enfrentarán al reto de salvación, donde deberán preparar en solo 30 minutos un postre inspirado en la fibra óptica de Vega y coronarlo con una delicada red de caramelo. La Chef Lili Cuéllar será la encargada de acompañar este duelo en el que la temperatura y el manejo del caramelo serán fundamentales para conseguir un lugar en el balcón de la salvación.