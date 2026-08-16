MasterChef 24/7 | Carmen y Julio conquistan el reto y Antrax recibe un emotivo mensaje tras su accidente en plena cocina
La competencia llegó a un momento decisivo con una victoria que sorprendió a los participantes y emociones que quedaron a flor de piel.
Tras la degustación a ciegas, los Chefs determinaron que el equipo integrado por Carmen y Julio era el ganador del reto, mientras Antrax habló sobre el accidente que sufrió durante la preparación y reconoció que la emoción y los nervios influyeron en su desempeño.