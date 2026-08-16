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MasterChef 24/7 | Carmen y Julio conquistan el reto y Antrax recibe un emotivo mensaje tras su accidente en plena cocina

La competencia llegó a un momento decisivo con una victoria que sorprendió a los participantes y emociones que quedaron a flor de piel.

Tras la degustación a ciegas, los Chefs determinaron que el equipo integrado por Carmen y Julio era el ganador del reto, mientras Antrax habló sobre el accidente que sufrió durante la preparación y reconoció que la emoción y los nervios influyeron en su desempeño.

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