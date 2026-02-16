inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | Isidora Vives y Juanpa Zurita no se escapan de un juego peligroso del Capi Pérez llamado “Emparejando a las Parejas de la Muerte”

Isidora Vives y Juanpa Zurita llegan a La Resolana para participar en el juego del Capi Pérez llamado “Emparejando a las Parejas de la Muerte”

Videos,
La Resolana Con El Capi

Por: Abimelek Flores

El programa de La Resolana de hoy domingo 15 de febrero de 2026 tuvo a dos invitados de lujo, Isidora Vives y Juanpa Zurita, quienes no se salvaron del peligroso juego del Capi Pérez llamado: “Emparejando a las Parejas de la Muerte”. Descubre qué pasó dándole play al video.

Tags relacionados
La Resolana

Videos