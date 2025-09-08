La Resolana | El Capi parodia momentos de Exatlón CUP y la cómica manera en que se comportaron sus compañeros
EL Capi recrea el comportamiento de los concursantes de Exatlón CUP, generando muchas risas por lo cómico de las reacciones.
En la Resolana se parodió el comportamiento de varios atletas que causaron varios momentos de risas dentro de Exatlón CUP y sus compañeros de Venga la Alegría Fin de Semana, al señalar la risa imparable de uno de los conductores al contar sobre un personaje conocido por sus atroces crímenes.
Galerías y Notas Azteca UNO