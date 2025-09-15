Las mejores parodias del Capi Pérez de Exatlón Draft El Ascenso

Como es costumbre, Antonio Rosique volvió a ser ‘cliente’ del Capi Pérez al comparar al presentador de Exatlón Draft El Ascenso con un freestyler profesional debido a las frases con rimas que realiza constantemente en el reality deportivo, sin embargo, los participantes no se quedaron atrás, pues le puso el toque humorístico a los momentos difíciles que enfrentan los atletas.