Programa 5 de octubre 2025 | El Capi Pérez ‘enciende los motores’ rumbo al estreno de La Granja VIP con Kim Shantal, Krital Silva, Alex Garza y Malleza
El nuevo reality de TV Azteca se estrenará el próximo 12 de octubre.
Crédito: TV Azteca
En la Resolana de este domingo 5 de octubre, el Capi Pérez recibió a Kim Shantal, influencer que participará en La Granja VIP, así cómo a las conductoras Kristla Silva, Alex Garza y Malleza, quienes serán parte importante del nuevo reality de la televisora del Ajusco, en donde también participarán figuras como Alfredo Adame, Alberto del Río, Sandra Itzel, Manola Díez, César Doroteo, Jawy Méndez, Kike Mayagoitia, entre otros.
