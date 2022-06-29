La Voz: David Bisbal recordó a su hija en la última noche de audiciones.

Estamos cerrando las audiciones dentro de la nueva temporada de La Voz, por lo que los participantes tuvieron que mostrar su mejor canción para poder hacer que uno de los coaches volteara su silla.

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Sin embargo, vivimos uno de los momentos más emotivos de la noche cuando David Bisbal recordó a su hermosa hija y nos interpretó la canción que le ha dedicado desde que ella era una bebé, pero antes le dedicó unas hermosas palabras.

Cómo se echan de menos a los hijos, es un dolor que tengo en mi corazón, porque me emocionó y todo, porque es duro. Hay una cosa que me sorprende mucho, me acuerdo de que cuando nació mi princesa, hace dos años, me sorprendió muchísimo que sabía que iba a ser mi princesa para toda la vida, pero una cosa que a lo mejor Hanna va a descubrir ahora o que tú ya has descubierto…

Cuando se dan cuenta que tu profesión es la música, que es cantar… Vas a decir Dios mío, mi hija sabe que canto, cuando estaba muy pequeñita, habitualmente yo siempre cantaba esta canción, se la llevo dedicando desde que tiene cero años…

Los equipos han quedado completos en La Voz.

En medio del emotivo momento de David Bisbal, las audiciones siguieron y los equipos ya están completos, por lo que el cantante español se quedó con la voz de Arely Rangel, Grecia Gamboa y Dana Robles, Diana Antúnez y Ángel Alaniz.

Por su parte, Joss Favela logró sumar a su equipo el talento de Darvelio Ramos, Sandra Guevara y Victoria Bracamonte.

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Mientras que las hermana Ha-Ash se quedaron con las voces de Yeudim Guerrero, Kathia Alejandra, Luis Alvarado, Brandon Parra.

Finalmente, Yuridia cerró sus audiciones con las voces de Iván Loga, María Goretti, Olga Thomas, Getsemani Guzmán, Reyna Fierro y Diana Lara.

