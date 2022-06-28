Así Joss Favela planea quedarse con los mejores en La Voz.

Estamos cerrando las audiciones en la nueva temporada de La Voz, en donde los equipos están ya casi completos por lo que los participantes tienen que hacer su mejor presentación para lograr voltear las sillas de los coaches.

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Sin embargo, Joss Favela ha estado un poco ojo alegre durante las últimas audiciones, tanto que las hermanas Ha-Ash ya han hecho varias bromas, entre las que destacan que les podría pedir matrimonio para que se vayan a su equipo.

Al final, todo es una broma y las concursantes lo saben, tal es el caso de Naomi que este lunes le respondió jugando a Joss Favela que se lo pidiera de rodillas, todo esto mientras que David Bisbal aseguró que el compositor se tocaba el cabello cuando alguien le gusta.

La joven se fue con Joss Favela, lo que provocó que Yuridia, Ha-Ash y Bisbal siguieran haciendo bromas en el escenario de La Voz, al grado que terminaron bailando el famoso tema El Ratón Vaquero.

Así van los equipos en La Voz.

Fue una gran noche para todos los coaches, empezando por David Bisbal, quien se quedó con la voz de Angelina Pipper, Jan Adame y Anibal Fernández.

Por su parte, las hermanas Ha-Ash lograron sumar a su equipo el talento de Alexander Castillo, Erika Guerrero, Verónica de la Tejera , María Fernanda Medina y Francisco Ibarra.

Yuridia tuvo una gran noche en donde logró sumar importantes voces a su causa entre las que destaca la de Joel Anaya, Johana Torres y José Antonio Miranda.

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Pero sin duda, la noche se la llevó Joss Favela, quien con sus hermosas palabras se quedó con las voces de Naomi Moreno, Johana Angulo, Sara Rodríguez, Christian Valdés y Naomi Castelán.