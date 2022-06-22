La Voz: Los equipos ya están casi completos y solo queda una ronda de audiciones.
Los equipos han quedado casi completos con grandes voces, por lo que la parte más importante de la competencia se acerca en La Voz.
El último día de audiciones se acerca dentro de la nueva temporada de La Voz, por lo que los equipos ya están casi completos y lograron sumar más talento a su causas.
Los coaches tuvieron que sacar sus mejores argumentos para poder quedarse con las mejores voces y lograr sumar más voces a sus equipos con los mejores talentos.
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Ahora, La Voz pasa a una siguiente etapa en donde los participantes tendrán que mostrar lo enseñado por Joss Favela, Yuridia, David Bisbal y Ha-Ash, para poder seguir en busca de lograr su sueño.
Conoce a los nuevos integrantes de cada equipo.
Este martes fue una noche llena de sorpresas y muchos talentos, por lo que los coaches tuvieron que ser muy selectivos al momento de elegir a sus integrantes
El equipo de Ha-Ash fue el primero en sumar una nueva voz a su equipo con el talento de Michelle Azpeitia, quien logró girar las cuatro sillas.
También, se sumaron las voces de Iván Flores, Paola Chávez, Mauricio Villanueva y Elisa Elizondo, quienes se integraron a su equipo.
Por su parte, David Bisbal tuvo una gran noche en donde se quedó con las voces de Richard Figueroa, Elisa Torres, Vicente Rodríguez y Jorge Mayorga.
Mientras que el representante del regional mexicano, Joss Favela se quedó con el talento de Ernesto Tapia, Aeda Fernanda, Rafael Durán y Juan Pablo Valdés.
Finalmente, nuestra querida Yuridia completó su equipo con las voces de Patricia Chávez, Isabela Rodríguez, Erik Medrano,
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La mejor etapa de La Voz sigue todos los lunes y martes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de AZTECA UNO.
Donde nuestros queridos coaches: Yuridia, David Bisbal, Joss Favela y las hermanas Ha-Ash, tendrán que ir seleccionando las mejores voces.