La Voz: Los equipos ya están casi completos y solo queda una ronda de audiciones.

El último día de audiciones se acerca dentro de la nueva temporada de La Voz, por lo que los equipos ya están casi completos y lograron sumar más talento a su causas.

Los coaches tuvieron que sacar sus mejores argumentos para poder quedarse con las mejores voces y lograr sumar más voces a sus equipos con los mejores talentos.

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Ahora, La Voz pasa a una siguiente etapa en donde los participantes tendrán que mostrar lo enseñado por Joss Favela, Yuridia, David Bisbal y Ha-Ash, para poder seguir en busca de lograr su sueño.

Conoce a los nuevos integrantes de cada equipo.

Este martes fue una noche llena de sorpresas y muchos talentos, por lo que los coaches tuvieron que ser muy selectivos al momento de elegir a sus integrantes

El equipo de Ha-Ash fue el primero en sumar una nueva voz a su equipo con el talento de Michelle Azpeitia, quien logró girar las cuatro sillas.

También, se sumaron las voces de Iván Flores, Paola Chávez, Mauricio Villanueva y Elisa Elizondo, quienes se integraron a su equipo.

Por su parte, David Bisbal tuvo una gran noche en donde se quedó con las voces de Richard Figueroa, Elisa Torres, Vicente Rodríguez y Jorge Mayorga.

Mientras que el representante del regional mexicano, Joss Favela se quedó con el talento de Ernesto Tapia, Aeda Fernanda, Rafael Durán y Juan Pablo Valdés.

Finalmente, nuestra querida Yuridia completó su equipo con las voces de Patricia Chávez, Isabela Rodríguez, Erik Medrano,

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La mejor etapa de La Voz sigue todos los lunes y martes a las 7:30 de la noche por nuestra señal de AZTECA UNO.

Donde nuestros queridos coaches: Yuridia, David Bisbal, Joss Favela y las hermanas Ha-Ash, tendrán que ir seleccionando las mejores voces.