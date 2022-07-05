La Voz: La primera noche de knockouts dejó grandes sorpresas.

La etapa de las audiciones es cosa del pasado en La Voz, donde ahora los enfrentamientos son directos entre los integrantes de cada uno de los equipos, la primera noche de knockouts nos ha regalado grandes sorpresas.

Te puede interesar: La Voz: La primera noche de audiciones nos dejó grandes sorpresas.

Sin embargo, los coaches han tenido que elegir entre los integrantes de su equipo, por lo que ahora deciden quien sigue dentro de La Voz y quien tendrá que seguir su camino fuera del escenario más importante de la música en México.

Los resultados de la primera noche de knockouts en La Voz.

El primer dueto en salir a enfrentarse fue del equipo de David Bisbal, en donde Eri Garza y Paloma Munguía entregaron todo en el escenario, pero al final su coach decidió que la voz que debía seguir era la de Paloma.

Por su parte, el equipo de las Ha-Ash decidió quedarse con la voz de Brandon Parra, quien logró superar la interpretación de Kathia Alejandra.

El momento de elegir llegó para Yuridia, quien eligió la voz de José Antonio Miranda, quien enfrentó a su compañero Eber Hernández.

Joss Favela se quedó con la voz de Aeda Fernanda, quien sorprendió a todos con su hermosa voz.

Después de varias rondas de knockouts, los equipos quedaron conformados de la siguiente manera:

David Bisbal se quedó con Paloma Munguía, Marielys Basulto, Nando Fortanell y Rafale Ruíz.

El equipo de las Ha-Ash se quedó con Brandon Parra, Verónica de la Tejera, Olivia Zamudio, Adilene Corral y Jorge Mayorga.

También te puede interesar: La Voz: La segunda ronda de audiciones dejó muchas sorpresas.

Joss Favela decidió conservar las voces de Aeda Fernanda, Christian Valdés, Sandra Guevara, Ernesto Tapia.

Finalmente Yuridia, eligió seguir confiando en la voz de José Antonio Miranda, Rocío y César, César Valderrama y Karlo Fuentes Gasca.