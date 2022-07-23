La Voz: Yuridia y Banda MS estrenan en exclusiva “¿Y qué tal si funciona?”

Estamos en una época de colaboraciones musicales y nuestra querida Yuridia, coach de La Voz, no podía quedarse fuera, por ello lanzará junto a la Banda MS el sencillo “¿Y qué tal si funciona?”, el cual será presentado en exclusiva en La Voz el próximo lunes 25 de julio a las 19:30 horas, a través de las pantallas de Azteca UNO, así que no te lo puedes perder.

La también ganadora de la cuarta temporada de La Academia constantemente publica en Instagram algunos adelantos y pistas de sus nuevos proyectos, fue ahí donde dio una probadita de lo que será “¿Y qué tal si funciona?”, canción que contará con el cobijo de la agrupación sinaloense más querida de la actualidad, Banda MS.

Este tema forma parte del primer sencillo del nuevo material discográfico de nuestra querida coach de La Voz, con el que incursionará en el regional mexicano, estilo que no desconoce del todo ya que durante su participación en La Academia nos deleitó con algunas interpretaciones de este género.

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Yuridia viene con todo este 2022

El 2022 luce bastante bueno para Yuridia, quien está próxima a lanzar su séptimo álbum de estudio, el cual sucederá a “6”, material discográfico que fue lanzado en el año 2015.

Este nuevo álbum está dirigido por el exvocalista de Calibre 50, Edén Muñoz, con quien ha conformado una gran dupla. Esta producción musical marcará la entrada triunfal de Yuridia al regional mexicano.

Los primeros sencillos de la producción han tenido una gran aceptación por parte de los fanáticos de la cantante. “Y tú, ¿qué ganas?” y “¿Con qué se pega un corazón?” han tenido un gran éxito, tanto así que sus videos ya acumulan más de 20 millones de views.

“¿Y qué tal si funciona?” es una respuesta al cariño que agrupaciones como la Banda MS le tienen a la intérprete sonorense, sentimiento que se nota en el video oficial grabado en la alcaldía de Azcapotzalco, en lo que anteriormente era la Fábrica de Harina.