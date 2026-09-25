5 diseños de uñas cortas que serán tendencia en octubre 2026

Las uñas cortas se mantienen como alternativa práctica para quienes buscan una manicura elegante sin renunciar a la comodidad. Para octubre de 2026, los diseños incorporan detalles delicados, acabados sofisticados y colores que permiten renovar el estilo.

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No es necesario llevar una manicura llamativa para conseguir un resultado cuidado y moderno. Los diseños minimalistas, las combinaciones sutiles y algunos detalles decorativos pueden transformar las uñas cortas y convertirlas en el complemento perfecto para cualquier look.

¿Cómo cuidar la manicura?

Para mantener una manicura en buen estado, es importante hidratar las cutículas y aplicar aceite o crema con frecuencia. También conviene utilizar guantes al realizar tareas domésticas para proteger el esmalte del agua y los productos de limpieza. Evita utilizar las uñas como herramientas para abrir envases o raspar superficies, ya que esto puede provocar quiebres. Por último, aplica una capa de brillo cada pocos días para prolongar el acabado y mantenerlas cuidadas.

¿Qué diseños de uñas cortas puedes llevar en octubre 2026?

A continuación, desplegaremos los cinco diseños que serán tendencia en 2026:

Borgoña con efecto carey

El borgoña es uno de los tonos que mejor representa la temporada y puede combinarse con detalles de efecto carey para conseguir una manicura sofisticada. Una o dos uñas con tonos ámbar, marrón y chocolate aportan contraste sin recargar el diseño.

Chocolate con detalles dorados

El marrón chocolate es una alternativa elegante al clásico negro y funciona especialmente bien en uñas cortas. Para darle un toque diferente, puedes sumar pequeños detalles dorados cerca de la cutícula o sobre una o más uñas.

Diseño inspirado en Halloween

La llegada de octubre también permite incorporar referencias a Halloween sin apostar por una manicura demasiado llamativa. Las microtelarañas, pequeñas lunas y otros detalles en blanco o negro sobre una base nude consiguen un resultado delicado y misterioso.

Manicura otoñal

La manicura Skittle permite utilizar un tono diferente en cada uña, pero manteniendo una misma paleta de colores. Para octubre, puedes combinar verde oliva, beige, terracota, mostaza y gris topo para conseguir un resultado armónico y moderno.

Francesa invertida verde

El verde oliva o esmeralda puede convertirse en el protagonista de una manicura francesa diferente. En lugar de marcar la punta, puedes delinear la zona de la cutícula o crear líneas curvas y asimétricas que aporten personalidad a las uñas cortas.