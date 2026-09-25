Por qué deberías aplicar un eyeliner marrón a partir de los 60

Aplicar un eyeliner marrón a partir de los 60 años puede ayudar a definir los ojos sin generar un contraste tan intenso como el delineador negro. Su principal ventaja es que permite enmarcar la mirada con un resultado más suave y adaptable a la textura de la piel madura.

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Sin embargo, el efecto del delineado marrón depende del tono elegido, la forma del ojo y la técnica de aplicación. Los trazos muy gruesos o rígidos no siempre ofrecen el acabado deseado. Los maquillistas profesionales suelen recomendar ajustar la intensidad del eyeliner.

Maquillaje: ¿Qué beneficios tiene el eyeliner marrón después de los 60 años?

El marrón puede crear definición sin el contraste marcado que produce un negro muy intenso. Además, se puede combinar con sombras beige, doradas, bronceadas o rosadas para conseguir un maquillaje equilibrado. Estas son sus ventajas:



Suaviza el contraste: puede aportar definición a la mirada sin endurecer visualmente las facciones.

puede aportar definición a la mirada sin endurecer visualmente las facciones. Permite un acabado natural: los tonos marrones medios y oscuros se integran con facilidad en maquillajes cotidianos.

los tonos marrones medios y oscuros se integran con facilidad en maquillajes cotidianos. Se adapta a diferentes estilos: puede utilizarse en una línea fina, difuminado junto a las pestañas o con un pequeño rabillo.

puede utilizarse en una línea fina, difuminado junto a las pestañas o con un pequeño rabillo. Ayuda a destacar las pestañas: aplicado cerca de la raíz, puede crear la impresión de mayor densidad sin necesidad de un trazo grueso.

La maquillista Lisa Eldridge, reconocida por su trabajo editorial y con celebridades, suele destacar la importancia de adaptar la intensidad del maquillaje a las características individuales del rostro. Este enfoque resulta útil al elegir un delineador marrón, ya que permite graduar el color y evitar un resultado excesivamente marcado.

¿Cómo aplicar el eyeliner marrón para evitar errores de maquillaje?

La técnica de aplicación es tan importante como el color. En pieles maduras, una línea muy gruesa puede acumularse en los pliegues del párpado o hacer que la mirada parezca más pesada.

La maquillista Sandy Linter, conocida por su experiencia en proyectos con mujeres de distintas edades, ha trabajado con técnicas destinadas a realzar los ojos respetando la textura natural de la piel. Estos son los pasos a seguir para conseguir un acabado favorecedor:



Dibuja una línea fina: comienza desde el centro del párpado hacia el extremo exterior y añade intensidad de forma progresiva.

comienza desde el centro del párpado hacia el extremo exterior y añade intensidad de forma progresiva. Difumina el trazo: utiliza un pincel pequeño para suavizar los bordes y evitar líneas demasiado rígidas.

utiliza un pincel pequeño para suavizar los bordes y evitar líneas demasiado rígidas. Evita estirar excesivamente la piel: aplica el producto con el párpado en una posición cómoda para observar cómo queda el delineado de forma natural.

aplica el producto con el párpado en una posición cómoda para observar cómo queda el delineado de forma natural. Elige una textura manejable: un lápiz cremoso puede facilitar la aplicación y el difuminado.

El error que puede marcar las líneas de expresión no es utilizar eyeliner, sino aplicar demasiado producto y dejarlo acumulado en los pliegues. Por eso, después de los 60 años, un delineado marrón fino y bien integrado puede aportar definición sin restar ligereza y naturalidad al maquillaje.