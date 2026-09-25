El otoño tiene sabores muy característicos y uno de los más populares es, sin duda, el pumpkin spice. Esta mezcla de especias combina notas cálidas como la canela, el jengibre, la nuez moscada y el clavo, por lo que resulta perfecta para darle un toque diferente a las bebidas de la temporada. Y aunque suele relacionarse con bebidas de cafetería, preparar pumpkin spice en casa es mucho más sencillo de lo que parece. Solo necesitas algunas especias que probablemente ya tengas en la cocina y, una vez lista la mezcla, puedes utilizarla para preparar desde el clásico pumpkin spice latte hasta una horchata con sabor a otoño.

¿Cómo preparar pumpkin spice casero?

Antes de comenzar con las bebidas, prepara tu propia mezcla de especias. Lo mejor es que puedes hacer una cantidad suficiente para guardar y utilizarla en diferentes recetas durante la temporada.

Ingredientes



3 cucharadas de canela en polvo

2 cucharaditas de jengibre en polvo

1 ½ cucharadita de nuez moscada en polvo

1 cucharadita de clavo molido

Preparación

Coloca todas las especias en un recipiente pequeño y mézclalas muy bien hasta que queden completamente integradas. Después, guarda la preparación en un frasco con tapa hermética y mantenlo en un lugar fresco y seco. Una vez que tengas listo tu pumpkin spice, puedes utilizarlo para darle un sabor otoñal a distintas bebidas. Aquí tienes tres opciones fáciles para aprovecharlo.

1. Pumpkin Spice Latte

El clásico pumpkin spice latte es una de las bebidas más conocidas de esta temporada. Puedes prepararlo en casa combinando café, leche, puré de calabaza y la mezcla de especias que acabas de preparar.

Pumpkin spices: 3 recetas fáciles de cómo hacerlo y usarlo para tus bebidas|Canva

Ingredientes



1 taza de leche, entera o vegetal

2 cucharadas de puré de calabaza

1 cucharadita de pumpkin spice

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 taza de café expreso o café soluble fuerte

Endulzante al gusto

Preparación

Calienta la leche en una ollita junto con el puré de calabaza, la vainilla, el endulzante y el pumpkin spice. Revuelve constantemente y evita que la mezcla llegue a hervir. Después, bátela ligeramente para formar un poco de espuma. Sirve el café caliente en una taza y agrega encima la mezcla de leche con calabaza. Para terminar, puedes espolvorear un poco de canela o pumpkin spice.

2. Iced Pumpkin Chai Latte

Si prefieres una bebida fría, el iced pumpkin chai latte es una alternativa sencilla y refrescante. La combinación del té chai con las especias, la leche y el hielo crea una bebida con ese sabor cálido característico del otoño, pero en una versión fría.

Pumpkin spices: 3 recetas fáciles de cómo hacerlo y usarlo para tus bebidas|Canva

Ingredientes



1 bolsita de té chai

¼ de taza de agua caliente

1 taza de leche fría

1 cucharada de sirope de arce o azúcar

½ cucharadita de pumpkin spice

Hielos al gusto

Un chorrito de leche y crema para batir para la espuma, opcional

Preparación

Primero, prepara el té chai con el ¼ de taza de agua caliente y deja que se enfríe. Después, mézclalo en un vaso alto con la leche, el endulzante y la mitad del pumpkin spice. Agrega abundantes hielos y, si quieres darle un toque especial, prepara una espuma fría mezclando un chorrito de leche con un poco de crema para batir y una pizca de pumpkin spice. Colócala sobre la bebida y termina con un poco más de especias.

3. Pumpkin Spice Horchata

Para darle un toque mexicano a los sabores del otoño, puedes combinar el pumpkin spice con una bebida mucho más conocida en nuestro país: la horchata. El resultado es una bebida cremosa, dulce y con el sabor de la calabaza y las especias.

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Ingredientes



1 taza de arroz previamente remojado

2 tazas de agua

2 tazas de leche

1 chorrito de vainilla

1 taza de puré de calabaza

1 cucharada de pumpkin spice

Leche condensada al gusto

Hielo picado

Preparación

Licúa el arroz previamente remojado con las 2 tazas de agua y cuela la mezcla. Después, vuelve a colocarla en la licuadora junto con la leche, el puré de calabaza, la vainilla, la leche condensada y el pumpkin spice. Procesa hasta obtener una bebida homogénea. Si notas que quedó demasiado espesa, agrega un poco más de agua y vuelve a mezclar. Finalmente, sirve la horchata bien fría en un vaso con hielo picado y disfruta de una versión diferente de esta bebida tradicional.