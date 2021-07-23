Larry Ramos enfrenta una orden de aprehensión por fraude millonario.

Audio completo de Larry Ramos rogando por no pisar la prisión.

En abril de este año, Larry Ramos, pareja de Ninel Conde, fue aprehendido en el aeropuerto en Florida, a raíz de una búsqueda que el FBI inició luego de conocer las demandas que más de 20 personas presentaron en su contra por un fraude que alcanza los 200 millones de dólares.

Como se sabe, el colombiano convenció a sus inversionistas, entre los que figuran Alejandra Guzmán, así como sus exmánagers Guillermo Carvajal y Cinthia Velarde, de entregarle los ahorros de toda su vida con la promesa de generar ganancias millonarias a través de una aplicación electrónica creada por él mismo.

La promesa nunca se cumplió y Ramos terminó aprehendido y arraigado a la espera de ser juzgado. ¿Cómo fue que se giró la orden de aprehensión a quien había ignorado todas las audiencias del caso? Fue gracias al audio de un encuentro, que justamente Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal sostuvieron con Ramos en diciembre del año pasado, cuando el colombiano rogaba que lo ayudaran a limpiar su imagen, inventando ante los medios la existencia de un tercero, que es a quien pretendía culpar del monumental fraude.

La audacia de Verlarde y Carvajal fue más allá, al lograr que Ramos prácticamente confesara su delito y el audio sirviera de prueba en la denuncia que presentaron el año pasado ante autoridades federales de Estados Unidos.

Ventaneando tuvo acceso a la versión completa de dicho audio, que a partir de hoy compartiremos para que quede constancia, de cuál es el verdadero rostro de la todavía pareja de Ninel Conde.

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Larry Ramos confesó tener 27 millones de dólares de sus víctimas

Así rogaba Larry Ramos en diciembre pasado, lo ayudaran de salvarse de la cárcel, intentando convencer a Velarde y Carvajal de que era más útil fuera que adentro, y admitiendo que había mentido a Ninel para que no se enterara de sus fechorías.

Yo no puedo salir adelante sin ustedes y en el caso mediático está ahora mismo todo en mi contra. Y si yo no hago una estrategia de limpieza con ayuda de ustedes… mi narrativa, narrativa de yo no tengo la culpa porque si yo soy culpable en los medios estoy vuelto mier… y por un tercero, no existe ese tercero, no existe. Hay que poner a un invisible de culpable porque si yo soy el culpable en esta mier… ¿qué ganamos con esto? Perdemos todos, pierdo yo, pierden ustedes, pierde el mundo. Pero es la única manera de que entren ustedes de frente, como lo hizo Donald Trump…

Y sin empacho, Larry Ramos admitía no tener los 27 millones de dólares que había recaudado de sus distintos inversionistas, de entre estos, al menos 4 millones pertenecientes a Alejandra Guzmán.

Te lo juro por mi madre. Obviamente esos 10 millones no son míos, tienes que devolverlos. Yo trabajé una parte del dinero, pero a esa gente se le pagó intereses. Si yo tuviera el dinero, hey mira, si yo pago lo que tengo ahora 60 mil dólares en una cuenta de Wells Fargo. En otra cuenta tengo 70 mil y en otra 15 mil dólares. Tengo 85 mil dólares, es lo que tengo ahora

Larry prometía vender la aplicación con la que engañó a sus presuntas víctimas y con eso pagar parte de lo que debe a Guillermo, Cynthia, Alejandra y el resto de las víctimas.

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