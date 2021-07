Larry Ramos ruega a Orianny Acurero quitar la demanda en su contra.

Las llamadas de Larry Ramos a la madre de su hijo, improlando ayuda.

En su afán por librar sus responsabilidades ante la justicia norteamericana por las múltiples demandas por fraude que enfrenta, Larry Ramos intentó quitarse de encima un proceso que lo persigue desde hace dos años y es el de manutención que promovió en su contra Orianny Acurero, madre de su hijo de 5 años de edad.

A unas semanas de enfrentar el juicio criminal, tuvo la osadía de buscar a Orianny para convencerla de dar carpetazo a su demanda.

“La verdad es que yo también quedé impresionada igual que ustedes al recibir la llamada de él. Obviamente su llamada fue para pedirme ayuda porque la demanda de paternidad le iba a causar más problemas de los que ya tiene”; expresó Orianny.

Escuche con atención el audio de la llamada que le hizo y la manera en que Larry se victimiza, pero también revela el pavor que le da enfrentar su inminente juicio.

“La vaina es que si ellos empiezan el proceso, esa vaina me va a joder. Ahí no hay gris, o vamos adelante o se cierra. La vaina no es la demanda, es el tiempo. Es el peor momento de mi vida. Yo te puedo firmar un papel… en el juicio podría salir todo y eso afecta en negativo”, expresó el colombiano entre súplicas.

Orianny no se dejó convencer, en cambio le recomendó que llamara a las autoridades para decirles que estaba dispuesto a colaborar en la demanda de manutención, recomendación que Larry malinterpretó a su conveniencia.

“Yo lo que le decía era ‘lo único en que puedo ayudarte es a que tu llames, te reportes y colabores con todo lo que ellos te vayan a pedir’. Efectivamente llamó, pero para sorpresa, llamó para pedir que se cancelara el caso”, expresó Acurero.

Te puede interesar: ¿Qué piensa Nath Campos sobre la detención de Yoseline “N”?

Larry Ramos rogó a Orianny Acurero quitar la demanda por manutención

Los ruegos de Larry con Orianny llegaron a tanto, que en una segunda llamada, le expuso la posibilidad de retirar su demanda momentáneamente y abrirla de nuevo una vez que enfrente el juicio criminal por fraude.

“El abogado dice que puedes abrir el caso las veces que quieras y cuando quieras. Es cuestión de lo que te comenté, puedes preguntarle a cualquier persona, puedes abrirlo apenas salga de mi caso penal. Para cerrarlo solo es llenar un solo papel y el mismo día queda cerrado”, se escucha al colombiano en la llamada con su ex.

Fue tan comedido, que incluso envió a Orianny, el documento con el que supuestamente ella puede cancelar la demanda en su contra.

“Solamente es una hoja y ya, se la debes mandar a la persona con la que tú estás en contacto, no sé si es un abogado. Puedes volver a abrir el caso, no te imaginas el estrés que tengo; ahora me acaban de mandar otra amenaza… Te pido que lo consideres, es simplemente una hoja. Si quieres nos vemos y te muestro todo lo que te comenté ahorita”, concluyó.

También te puede interesar: Aleida Núñez habla de la violencia física y emocional que sufrió de un exnovio.