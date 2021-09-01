Olga Breeskin habla de su sorprendente regreso a los escenarios.

Olga Breeskin trabajará con su exmarido en su próximo show.

Nuestra querida Olga Breeskin nos reveló la forma en que se produjo su regreso a los escenarios con grandes compañeras.

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La cosa es que el movimiento se alentó, pero yo como hija del señor le digo: ‘señor, qué vamos a hacer’, no tenemos suficiente reserva como para vivir sin trabajar el resto de mi vida. Entonces Omar Juárez... un día me eché un palomazo aquí en las Vegas y me dijo: ‘oye Breeskin es el cumpleaños de mi esposa, le podrías echar unas mañanitas’ y le digo ‘pos como de que no’, me lleve el tololoche, le toque sus mañanitas, me eche el palomazo completo y de ahí le surgió a Omar y dijo ‘bueno esta Diva que hace ahí aplastada en su casa, vámonos con las Divas’, y acepte la invitación

Esto ha provocado una gran felicidad a Olga Breeskin y revela quienes serán sus compañeras.

Entonces yo me siento muy contenta porque es un espectáculo muy elegante mis amores, y la verdad es que yo las quiero mucho a las cuatro, las admiro muchísimo, todas son súper talentosas, ya he trabajado con tres de ellas, bueno no trabajado así de compartir escenarios, pero por ejemplo yo le debo a Lucía Méndez que me haya pasado en programa… porque ese programa me permitió convertirme en la vedette, por así decirlo, de los niños, familiar, gracias a Lucía Méndez

Con Dulce compartimos en el Hotel Continental en diferentes salones, tiene una voz de privilegio y con Manuela Torres, yo estaba haciendo TV Musical cuando ella llegó a México y cuando la oí cantar y dije ella ‘nació para cantar’. Rocío Banquells, la hemos visto en musicales preciosos, o sea que voy a estar bien cobijada con estas cuatro súper cantantes

Al mismo tiempo, reveló en exclusiva cómo será la dinámica del show.

La dinámica es que el opening lo va a montar, agárrense porque esta es exclusiva de Ventaneando, mi exesposo Joey Doucette, me trajo una cola que les puse video porque mide 10 metros la pura entrada de la entrada malagueña, mide 10 metros de cola roja que está al tamaño del escenario

Aseguró que entre ellas no existe ningún problema y que nunca tuvo diferencias con nadie.

Fíjate lo que son las cosas amores míos, nunca en la carrera ni tuve complejo, ni tuve competencia, nunca me agarre con ninguna, ahora como cristiana tengo que poner el ejemplo, tengo que inspirarnos, tengo que provocar armonía, amor compañerismo, compatibilidad. Al revés, ahora será cobijarnos las cinco es la gran diferencia de Olga Breenskin, hoy

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