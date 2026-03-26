Uñas de “frutos rojos": La tendencia de primavera revelada por la manicurista de “Euphoria”

La industria del nail art está convergiendo hacia un solo concepto cromático este año: las uñas de frutos rojos. Esta tendencia se posiciona como la opción más elegante y versátil de la primavera. Así lo asegura la reconocida manicurista californiana Natalie Minerva, mundialmente famosa por su papel exclusivo como la mente creativa detrás de los icónicos diseños de la serie “Euphoria”.

En una entrevista exclusiva para Who What Wear, Minerva reveló que los tonos turquesa y el color baya no son una moda pasajera de este año: "Le darán mucha vida y color a las uñas", explicó la experta. Esta combinación rompe con los pasteles tradicionales de la temporada para ofrecer una estética más profunda, jugosa y llena de carácter.

Karol G impone tendencia: uñas champagne glitter paso a paso

¿Cómo se verían los tonos rojo merlot, rosa baya, turquesa, azul celeste y marino en mis uñas?

Francesa

La sutileza es el pilar de este diseño de Oksana Zavora. En lugar de una punta sólida tradicional, se emplean líneas finas y elegantes. El contraste entre el burdeos profundo y el azul pizarra crea un efecto delicado, pero innegablemente llamativo, ideal para entornos profesionales con un toque moderno.

Media luna

Una versión atrevida de la manicura francesa creada por The Nice Nails Club. Sobre una base de forma almendrada en tono cereza oscuro, se traza una media luna turquesa en la punta. Representa el equilibrio perfecto entre los tonos saturados y la frescura necesaria para los días soleados en California.

Apliques con puntos

No se trata de apliques metálicos reales, sino de una reinterpretación chic de los clásicos lunares. Colocar puntos de color azul celeste justo en el borde de una uña teñida de cereza negra otorga un aspecto vanguardista que promete ser el favorito del próximo verano en las playas de Miami.

Asimétricas

La tendencia de los relieves continúa con fuerza en este 2026. Combinar el rojo burdeos con azul pizarra en diseños tridimensionales (usando gel de construcción) permite jugar con la tendencia sin saturar la mano. Es el arte conceptual llevado a la punta de los dedos.

Bloques de color

Obra de @lolo.nailedit, este diseño utiliza una base turquesa vibrante (como el tono Word on the Street de Essie) coronada con puntas francesas en un tono baya intenso. Es una opción energética y audaz para quienes no temen ser el centro de atención.

Diseño clásico

Para las amantes de lo retro, la combinación de rojo vibrante y azul con lunares en contraste sigue siendo una apuesta segura. Es una versión divertida que evoca una estética pop muy favorecedora para eventos informales de primavera.

Cereza en relieve

La interpretación más literal de la tendencia "frutos rojos". Un conjunto lacado en azul marino profundo y tonos de frutos rojos, adornado con cerezas pintadas a mano en color merlot y pequeñas estrellas dispersas. Este diseño añade un sutil toque Y2K que lo hace perfecto para las vacaciones.

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