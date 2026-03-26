Huertos en Ashburn: 5 flores que debes plantar para proteger tus verduras y frutas

No hay una regla que indique que tu huerto debe estar repleto únicamente de verduras. De hecho, integrar flores estratégicamente ayudará a tus hortalizas a crecer mucho mejor y con mayor salud. Mientras que las caléndulas, por ejemplo, ahuyentan las plagas más comunes del jardín, las equináceas atraen mariposas y abejas, las cuales son fundamentales para la polinización de tus cultivos.

Estas cinco opciones no solo prosperan en los suelos arcillosos y los veranos húmedos típicos de Virginia, sino que actúan como imanes de polinizadores y protectores naturales para los huertos de Ashburn.

¿Conoces la Leyenda de las flores amarillas? Alejandra Carvajal te platica

¿Cuáles son las 5 flores que ayudarán a mi huerto?

Equinácea

Esta es una planta nativa de Norteamérica que tolera perfectamente las temperaturas y variaciones climáticas de la zona. Es una pieza clave para atraer polinizadores nativos, cuya labor es esencial para que tus plantas den frutos. Además, destaca por su alta resistencia a grandes periodos de sequía una vez establecida.

Caléndula

Estas hermosas flores doradas son fundamentales en cualquier huerto orgánico. Su principal beneficio es el control biológico: ahuyentan nematodos, moscas blancas, chinches de la calabaza, pulgones y las temidas orugas del tomate que pueden arruinar tus cosechas de crucíferas y otras verduras.

Lee también: 4 tónicos faciales ideales para el calor y el sol intenso de EE.UU.

Capuchina

Si el espacio de tu huerto es reducido, la capuchina es la opción ideal. Actúan como una "planta trampa" porque atraen hacia ellas a los pulgones y polillas de la col, alejándolos de tu col rizada (kale), repollo y brócoli. Además, ayudan a proteger pepinos y calabazas de los escarabajos invasores.

Lee también: El auténtico martini mexicano: La receta original que nació en Austin, Texas

Lavanda

La lavanda es una de las plantas más completas para el jardín de Virginia. Su aroma característico repele insectos no deseados de forma natural, mientras que sus espigas florales ofrecen una fuente constante de néctar. Es notable por su capacidad para resistir la humedad ambiental de Ashburn sin perder su vigor.

Zinnia

Son extremadamente fáciles de cultivar y ofrecen una explosión de color durante todo el verano. Al atraer a una gran diversidad de polinizadores, aseguran que la producción de frutos en el huerto sea abundante, constante y de alta calidad.

Lee también: Uñas negras: 8 diseños elegantes que son tendencia en California