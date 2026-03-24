7 lugares raros de Estados Unidos que parecen de otro planeta

Si algo define a Estados Unidos es su inmensa amplitud y la capacidad de ofrecer paisajes que jamás podrías imaginar en otro rincón del mundo. Si eres un viajero apasionado que busca constantemente experiencias nuevas y visualmente impactantes, esta lista de lugares raros es obligatoria para tu itinerario de este año.

¿Cuáles son los 7 lugares más raros de Estados Unidos?

Selva de Hoh, Washington

Ubicada en el Parque Nacional Olímpico, esta selva tropical templada parece extraída de un cuento de fantasía. Los densos musgos que cuelgan de árboles centenarios crean una atmósfera silenciosa y mística que absorbe cualquier sonido urbano.

Imperdible: Recorre la Hurricane Ridge Road para vistas montañosas y termina en la Playa Ruby, famosa por sus troncos a la deriva y aguas de un azul profundo.

Dunas, Colorado

En Colorado, el contraste visual es absoluto: dunas de arena gigantescas frente a los picos nevados de las montañas Sangre de Cristo. Es una estampa única que te hará sentir en una misión de exploración espacial.

Antelope Canyon, Arizona

Famoso mundialmente por sus formas onduladas de arenisca roja, este cañón de ranura ofrece un espectáculo de luz único cuando los rayos del sol penetran desde el techo, cambiando el color de las rocas según la hora del día.

En moto: Aunque el acceso al cañón es solo a pie y con guía, la ruta SR 89A a través de Oak Creek es una de las carreteras más hermosas para los amantes de las dos ruedas.

Rincón volcánico, Idaho

El Monumento Nacional Cráteres de la Luna es un campo de lava negra tan desolado que la NASA lo utilizó para entrenar a los astronautas de las misiones Apolo. Es un laberinto de conos de ceniza y cuevas formadas por tubos de lava.

Exploración: Conduce por la carretera circular del monumento y tómate el tiempo para entrar con linterna en mano a las cuevas de lava.

Colores etéreos, Wyoming

En el corazón de Yellowstone se encuentra esta fuente termal, la más grande de EE. UU. Es célebre por sus anillos de colores vibrantes que van del azul zafiro al naranja brillante, producto de bacterias termófilas.



Fly Geyser, Nevada

Este géiser accidental (creado por una perforación humana en 1964) ha crecido hasta convertirse en una escultura natural de colores brillantes gracias a las algas y minerales. Se encuentra en terrenos privados de Fly Ranch, por lo que es necesario reservar una caminata guiada para verlo de cerca.

Painted Hills, Oregón

Parte del John Day Fossil Beds National Monument, estas colinas parecen haber sido coloreadas a mano con pinceladas de ocre, oro y negro. Los colores cambian drásticamente según la humedad del aire y la inclinación de la luz solar, ofreciendo un espectáculo distinto en cada visita de este 2026.

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